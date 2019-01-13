 
مباشر

وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرا بجراحه جراء "هجوم العند"

أخبار العالم العربي

وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرا بجراحه جراء
اللواء محمد صالح طماح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbat

توفي اللواء محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية مساء السبت، متأثرا بجراحه جراء الغارة بطائرة مسيرة على قاعدة العند يوم الخميس الماضي التي تبناها الحوثيون.

وقالت مصادر مقربة من اللواء اليوم الأحد إنه توفي بالعاصمة عدن بعد تدهور حالته الصحية.

وكان اللواء محمد طماح قد تلقى إصابة بالغة إثر استهداف منصة الاحتفال بقاعدة العند العسكرية يوم الخميس الماضي بواسطة طائرة مسيرة انفجرت فوق المنصة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة وصول المراهقة السعودية الهاربة من أهلها إلى كندا