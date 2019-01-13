وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرا بجراحه جراء "هجوم العند"

توفي اللواء محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية مساء السبت، متأثرا بجراحه جراء الغارة بطائرة مسيرة على قاعدة العند يوم الخميس الماضي التي تبناها الحوثيون.

وقالت مصادر مقربة من اللواء اليوم الأحد إنه توفي بالعاصمة عدن بعد تدهور حالته الصحية.

وكان اللواء محمد طماح قد تلقى إصابة بالغة إثر استهداف منصة الاحتفال بقاعدة العند العسكرية يوم الخميس الماضي بواسطة طائرة مسيرة انفجرت فوق المنصة.

المصدر: وكالات