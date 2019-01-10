مراسلنا: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر العند باليمن خلال عرض عسكري وأنباء عن مقتل قيادات عسكرية
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مراسلنا: سقوط قتلى وجرحى في معسكر العند بمحافظة لحج بانفجار خلال عرض عسكري وأنباء عن إصابة رئيس هيئة الأركان العامة
- مراسلنا: أنباء عن مقتل قيادات عسكرية تابعة للرئيس هادي جراء الانفجار
- مراسلنا: مصادر إعلامية ذكرت أن التفجير نفذ بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين
- قاعدة العند تعد من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد
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