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مراسلنا: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر العند باليمن خلال عرض عسكري وأنباء عن مقتل قيادات عسكرية

مراسلنا: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر العند باليمن خلال عرض عسكري وأنباء عن مقتل قيادات عسكرية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر العند باليمن خلال عرض عسكري وأنباء عن مقتل قيادات عسكرية
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مراسلنا: سقوط قتلى وجرحى في معسكر العند بمحافظة لحج بانفجار خلال عرض عسكري وأنباء عن إصابة رئيس هيئة الأركان العامة

- مراسلنا: أنباء عن مقتل قيادات عسكرية تابعة للرئيس هادي جراء الانفجار

- مراسلنا: مصادر إعلامية ذكرت أن التفجير نفذ بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين

- قاعدة العند تعد من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد

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