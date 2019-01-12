السفارة الأمريكية في بيروت: هيل يبحث في لبنان أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل اجتماعا مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في مستهل زيارة إلى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

ومن المقرر أن يلتقي هيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومسؤولين آخرين.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، ان هيل سيبحث "مجموعة كاملة من الشؤون الثنائية وقضايا متعلقة بالمنطقة" مع المسؤولين اللبنانيين.



وأضافت أن: "السفير هيل يتمتع بروابط متينة مع لبنان واللبنانيين، لا سيما وقد عمل في السفارة الأمريكية في بيروت كمسؤول سياسي، ثم نائب رئيس البعثة، وبعدها سفيرا للولايات المتحدة على مدى سبعة وعشرين عاما. وهو يعود إلى لبنان، في دوره الجديد ليعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية، بما في ذلك مؤسساتها الأمنية الشرعية".





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وتابع: "سيشدد السفير هيل أيضا على قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعرض أمن الشعب اللبناني للخطر، وتقوض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام