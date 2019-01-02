حزب الله اللبناني متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة

عبّر مسؤول كبير في حزب الله اللبناني عن اعتقاده في قرب تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مؤكدا غياب عقبات خارجية أمام هذه العملية.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، ​محمود قماطي،​ بعد لقائه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الأربعاء:​ "لم نحمّل أي فريق (المسؤولية) في إفشال الحكومة، وإذا دخلنا بتحميل المسؤولية سيتعقّد التشكيل"، مشددا على أن "الغصة ستتحول إلى أمل قريبا وفق المجريات، وإن تأخرت قليلا بسبب خلل طرأ في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "أكدنا للراعي أن جميع المعنيين في تشكيل الحكومة جادّون، ولا عقبات خارجية، إنما خلل حصل في اللحظات الأخيرة وتجري معالجة هذا الخلل".

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وشدد على أن "الرؤساء الثلاثة متعاونون لتشكيل الحكومة، والعلاقة في أمتن حالاتها مع ​الرئيس ميشال عون​ ومع ​التيار الوطني الحر،​ ووثيقة التفاهم ما زلنا نعمل عليها"، معتبرا أن "حزب الله لم يأسر الحكومة أصلاُ ليفك أسرها"، في إشارة إلى اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء العقدة الأخيرة أمام تأليف الحكومة، والمتمثلة في موقف اللقاء التشاوري.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عقد اجتماعا مع عون أمس الثلاثاء، أكدا خلاله عزمهما على إكمال مهمة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام