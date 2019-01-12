بغداد تنفي أنباء عن انتشار قوات أمريكية في الموصل

نفت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت أنباء عن انتشار قوات أمريكية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وشدد مركز الإعلام الأمني (التابع للوزارة) اليوم على أن المعلومات عن انتشار قوات أمريكية في قواعد بالموصل وطرد قوات الحشد الشعبي والداخلية منها مغلوطة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن المواقع التي نشرتها "بعيدة جدا عن العمل المهني".

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ودعا المركز وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر بهذا الخصوص دون الاعتماد على مصدر رسمي، مشيرا إلى أن نشر هذه المعلومات غير الصحيحة يهدف إلى "جذب المتلقين والبحث عن الشهرة بطرق بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي".

وجاء هذا البيان تعقيبا على ما نقلت تقارير صحفية محلية في وقت سابق من اليوم، نقلا عن "مصادر أمنية" عن انتشار قوات أمريكية في قواعد عسكرية بالموصل عقب طرد قوات "الحشد" والداخلية منها، بهدف "سد الثغرات الأمنية" وحماية منطقة سد الموصل من هجمات محتملة لتنظيم "داعش" وتدريب قوات الجيش العراقي.

سبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الشهر الماضي عدم وجود قواعد عسكرية "صرفة" للجيش الأمريكي في البلاد.

المصدر: RT