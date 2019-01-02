ومسؤول أمني عراقي لـRT: قوات أمريكية تنتشر في الأنبار

على خلفية ورود أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية مكثفة في محافظة الأنبار غربي العراق، أكد مسؤول أمني محلي لـRT أن القوات الأمريكية تنتشر في أكثر من موقع في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في حديث لمراسلنا في العراق اليوم الأربعاء: "لا نعرف تعداد القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وكذلك في أماكن عسكرية أخرى مع القوات الأمنية العراقية".

وتابع المسؤول: "الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن وجود هذه القوات من عدمه"، مضيفا، ردا على سؤال حول الأنباء عن التحركات الأمريكية العسكرية في المحافظة، أن طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ينفذ عمليات عسكرية في المحافظة بصورة مستمرة.

وجاء ذلك على خلفية تصريح عضو مجلس الأنبار، عيد عماش، في حديث إلى وكالة "المعلومة" العراقية المستقلة بأن لدى القوات الأمريكية قواعد في مختلف مناطق المحافظة ولا تسمح للقوات العراقية بدخولها، خلافا لما جاء على لسان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأعلن المسؤول نفسه لاحقا عن وصول 50 شاحنة محملة بآليات عسكرية ومعدات أمريكية إلى قاعدة عين الأسد، قادمة من الكويت، دون إبلاغ السلطات المحلية، بالتزامن مع تحركات مستمرة للقوات الأمريكية من الأراضي السورية باتجاه العمق العراقي.

المصدر: RT