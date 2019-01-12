واشنطن: وحدة التعاون الخليجي ضرورية لمواجهة أكبر تهديد إقليمي

شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة "أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي"، وهو السلطات الإيرانية.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته بخصوص الجولة الإقليمية التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "مجلس التعاون الخليجي الموحد هو عصب السلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد منفرد للاستقرار الإقليمي، ألا وهو النظام الإيراني".

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وأكد البيان أن بومبيو الذي وصل الإمارات قادما من البحرين سيعمل مع قادة دول التعاون الخليجي ومصر والأردن على وقف "السلوك التدميري" لإيران في مختلف أرجاء المنطقة، وتعزيز التحالف الاستراتيجي المقترح في الشرق الأوسط.

وتطرق البيان إلى دور كل دولة خليجية في مواجهة إيران، بما فيها قطر التي قيل إنها "اتخذت خطوات مهمة للامتثال للعقوبات المفروضة على إيران".

وأصبح مجلس التعاون الخليجي على وشك التفكك في ظل الأزمة الخليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، إذ أشار كبار المسؤولين القطريين مرارا خلال الأشهر الماضية أن المجلس فقد دوره الإقليمي المهم.

وطرح بومبيو أمس مبادرة لعقد قمة دولية بشأن إيران في بولندا في شهر فبراير المقبل، كما أكد في خطاب ألقاه بالقاهرة قبل يومين أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يضم كلا من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن بغية التصدي لنفوذ إيران.

المصدر: CNN