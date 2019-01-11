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مصدر: كتائب القسام تعلن "ما سيسمح بنشره" خلال الـ 24 ساعة القادمة

أخبار العالم العربي

مصدر: كتائب القسام تعلن
AFP
كتائب القسام (صورة ارشيفية)
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سلمت لجنة تحقيق خاصة في عملية "حد السيف" أجرتها كتائب القسام في قطاع غزة، عقب عملية تسلل فاشلة لوحدة إسرائيلية خاصة شرق القطاع في 11 نوفمبر الماضي، تقريرها للقائد العام للكتائب.

ووفقا لمصدر في الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فإن اللجنة، سلمت تقريرها لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

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(صورة أرشيفية)
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وأشار المصدر إلى أن كتائب القسام ستعلن "ما سيسمح بنشره" خلال 24 ساعة القادمة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، أنها تمكنت من اعتقال 45 "عميلا" لدى الاستخبارات الإسرائيلية منذ عملية التسلل المذكورة.

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المصدر: RT

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