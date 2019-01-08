داخلية غزة تعتقل 45 "عميلا" على صلة بعملية تسلل فاشلة لقوة إسرائيلية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها تمكنت من اعتقال 45 "عميلا" لدى الاستخبارات الإسرائيلية منذ عملية تسلل فاشلة لوحدة إسرائيلية خاصة شرق قطاع غزة في 11 نوفمبر الماضي.

وبثت الداخلية اعترافات عدد من المتعاونين والمتخابرين مع إسرائيل اعتقلوا مؤخرا على يد جهاز الأمن الداخلي.

وأوضحت الداخلية أن عملية اعتقال هؤلاء العملاء جرت عقب عملية تسلل الوحدة الإسرائيلية الخاصة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة في نوفمبر الماضي والتي كشفتها المقاومة الفلسطينية.

وأظهر تسجيل الفيديو أنه تم اعتقال 45 متخابرا ومتعاونا مع إسرائيل منذ الحملة الأمنية التي شنت عقب عملية التسلل الإسرائيلية.

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من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، تعقيبا على نشر وزارة الداخلية اعترافات لعدد من العملاء إن "الاعترافات تحمل رسالة للاحتلال وعملائه، بأن العملاء في غزة هم في قبضة الأجهزة الأمنية القادرة على إحباط تحركات عملاء الاحتلال".

المصدر: RT + معا