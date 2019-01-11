"فيديو بريء" يضع بولند في مرمى سهام "التطبيع مع إسرائيل"
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عبر حسابها في "سناب شات" أثناء التقاطها صورا تذكارية مع أطفال إسرائيليين.
وظهرت بولند في الفيديو وهي تقف بجانب عدد من الأطفال الذين أرادوا التقاط صور معها خلال تواجدها في أنطاليا التركية، وسألتهم عن وطنهم فأجابوا أنهم من إسرائيل.
وبدت المفاجأة على ملامح الإعلامية الكويتية بعد معرفتها بموطنهم، لكنها استمرت بالتصوير، وقبلت الطفلة التي تقف بجوارها، مؤكدة على أن "الأطفال أيا كانت جنسيتهم فهم أحباب الله".
وعلقت حليمة بولند على الفيديو، قائلة: "جوني يتصورون معاي، ولما سألتهم من وين صدموني وقالولي من إسرائيل.. بس الأطفال أحباب الله شنو ما كانت جنسياتهم أو بلدانهم".
وأثار الفيديو جدلا واسعا، وانقسمت الآراء بين متابعي الإعلامية، لكن طغت الانتقادات في التعليقات لتصل درجة اتهام الكويتيات بالترويج للتطبيع مع إسرائيل، بعدما قامت الكويتية الأخرى الإعلامية، فجر السعيد، بالظهور في مقابلة على قناة إسرائيلية.
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المصدر: وكالات