شاهد.. "زيارة خاصة" لشيخ إماراتي وهدية فاخرة يضعان بولند في وجه المدفع!

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو خلال زيارتها لأحد شيوخ الإمارات.

وتعرضت حليمة لانتقادات حادة بسبب ظهورها في جلسة خاصة مع الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وهو يقدم لها الحلوى.

ولم يقف الجدل عند الزيارة فقط، بل تفاقم بعد نشر حليمة فيديو لها وهي تهدي ابنتها الصغيرة ماريا ذات الـ6 أعوام سيارة فخمة بمناسبة عيد ميلادها.

حيث ذهبت مع ابنتها إلى معرض السيارات، لتختار السيارة التي تريدها، من أجل أن تستقلها يوميا إلى المدرسة بصحبة السائق.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها حليمة بولند الجدل، فسبق أن نشرت على حسابها في "سناب شات" فيديو للهدايا الثمينة التي وصلت جناحها في مكان إقامتها بمدينة الرياض.

والهدية عبارة عن مجموعة عطور، من صناعة عملاق العطور في السعودية، عبد الصمد القرشي، ليتبين لاحقا أن مجموعة من المحتالين يقفون خلف الهدية المزيفة.

الاعلامية الكويتية حليمة بولند في زيارة إلى الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون آل نهيان. pic.twitter.com/KDAbW2EIU6 — المجلس (@Almajlliss) 15 décembre 2018

#فيديو الشيخ سعيد بن طحنون ال نهيان يقدم الحلوى بيده للاعلامية حليمة بولند !! pic.twitter.com/L5P9bxKbGm — أخبار الكويت (@a5bar_kw) 15 décembre 2018

المصدر: وكالات