بعد هجوم العند.. غريفيث يدعو أطراف الأزمة اليمنية لضبط النفس ووقف التصعيد

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف الأزمة اليمنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد لاحق على خلفية الهجوم على القوات الحكومية في مخيم العند.

وقال المكتب الإعلامي لغريفيث، في تغريدتين نشرهما الخميس على حسابه الرسمي في "تويتر": "يعرب المبعوث الخاص عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى اليوم في اليمن، ويحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

وتابع مكتب غريفيث: "يناشد المبعوث الخاص أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من الخميس تنفيذهم هجوما بواسطة طائرة مسيرة من نوع "قاصف K2" على عرض عسكري للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة العند مما أدى لسقوط 6 قتلى و8 جرحى بينهم ضباط رفيعون.

وجرى هذا الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه الأمم المتحدة جهودها إلى إنهاء النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة منذ مارس 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، وأسفرت الأعمال القتالية في البلاد عن نشوب أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ختام مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في بلدة ريمبو بريف العاصمة السويدية ستوكهولم من 5 حتى 13 ديسمبر الماضي، أن هذه الجولة من العملية التفاوضية تمخضت عن اتفاق خاص حول وضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في كامل أراضي المحافظة، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن تخفيف حدة التوتر في تعز وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إليها، بالإضافة إلى اتفاق حول تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين.

المصدر: RT