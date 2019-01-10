قرقاش: مفاوضات السلام تكتيك من الحوثيين وعلى المجتمع الدولي زيادة الضغط

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على جماعة "أنصار الله" الحوثية على خلفية الهجوم الذي شنته على قاعدة العند للجيش اليمني.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الهجوم القاتل اليوم بطائرة من دون طيار يروي لك كل ما تحتاج إليه عن الحوثيين. إن مفاوضات السلام تكتيك لهم وليست التزاما".

وأضاف قرقاش: "464 انتهاكا لوقف إطلاق النار، 36 قتيلا و318 جريحا منذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم. يجب على المجتمع الدولي زيادة الضغط".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من الخميس تنفيذهم هجوما بواسطة طائرة مسيرة من نوع "قاصف K2" على عرض عسكري للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة العند مما أدى لسقوط 6 قتلى و8 جرحى بينهم ضباط رفيعون.

وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في محافظة لحج جنوب البلاد.

وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة نتيجة مفاوضات السلام التي جرت في بلدة ريمبو بريف ستوكهولم السويدية في ديسمبر 2018.

المصدر: RT