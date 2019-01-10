وزير النقل المصري يعلن عن موعد "النقلة الكبرى" في مصر

أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات أنه متفائل بعام 2019 وما يحدث به من طفرات في مجال النقل، مشيرا إلى أن النقلة الكبرى في مجال السكة الحديد ستكون في 2020.

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وقال وزير النقل إن: "السكك الحديدية عانت 50 سنة، حيث كانت هناك خطة لوجود مترو الأنفاق وتطوير السكة الحديد وهذه معلومات للتاريخ، وهناك مشاريع لتطوير البنية التحتية لوسائل النقل ولكن للأسف جاءت حرب اليمن وابتلعت الملايين من الأموال، التي كان سيتم استخدامها في هذا الغرض".

وأضاف عرفات في تصريحات له بإحدى الندوات التثقيفية، أنه "بعد حرب اليمن فاجأتنا حرب 67 النكسة ثم دخلنا حرب أكتوبر، وهذه من الأسباب التي أدت إلى العديد من التحديات التي واجهناها في المرحلة الحالية في منظومة النقل بمصر."

وأشار إلى أن التعثر في التطوير كان لهذه الأسباب، وبدء تنفيذ المترو في عام 1981 بمبالغ مالية ضخمة، ثم الخط الثاني، كما حدث توقف تام للمشروع من 96 وحتى 2007 مع زيادة سكانية ضخمة ونتجت عن ذلك تحديات ضخمة.

وتابع: "دخلنا في أحداث 25 يناير، وتوقفنا ثم استكملنا المشروع وحاليا انتهينا من جزء من مشروع تطوير المترو، ومنظومة الطرق في مصر حالياً هي قصة نجاح منذ 2014 وحتى الآن، وهذا نتاج تخطيط متميز ومصدر فخر لنا جميعاً ونهضة غير مسبوقة في شبكة الطرق".

أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات أنه متفائل بعام 2019 وما يحدث به من طفرات في مجال النقل، مشيرا إلى أن النقلة الكبرى في مجال السكة الحديد ستكون في 2020.

المصدر: وكالات