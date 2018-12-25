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وزير النقل المصري: 120 كلم سرعة قطار العاصمة الإدارية الجديدة

مال وأعمال

وزير النقل المصري: 120 كلم سرعة قطار العاصمة الإدارية الجديدة
sis.gov.eg
قطار كهربائي معلق
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كشف وزير النقل المصري هشام عرفات، أنه تم توقيع عقد إطاري مع الصين لتنفيذ مشروع قطار كهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف أن سرعة القطار ستصل إلى 120 كم في الساعة، وأنه لن تكون هناك تقاطعات في هذا الخط، وتم تعديل عدة قوانين كي تكون هناك مشاركة بين القطاع الخاص والدولة.

وأشار إلى أن القطار سيتم تنفيذه فوق الارض ولن يسير في الأنفاق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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