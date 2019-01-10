الأرصاد المصرية تحذر المواطنين واضطرابات في المتوسط والأحمر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من تدهور حاد في أحوال الطقس في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

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وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحمد عبدالعال، أنه من المنتظر اعتبارا من يوم الأحد القادم، أن تنشط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية في كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتابع: "من المتوقع أن تشهد البلاد هدوء نسبيا في سرعات الرياح يوم الاثنين القادم، على أن يعاود النشاط مرة أخرى يومي الثلاثاء والأربعاء، مصحوبا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعي ما بين 3 – 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويكون مائلا للبرودة في جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل لحد الصقيع ما يتلف المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد."

وطالبت الأرصاد المصرية من المواطنين تجنب الأنشطة البحرية، كما حذرت من صعوبات الرؤية بسبب كثافة الأمطار المتوقعة.

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر