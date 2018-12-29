مصر تعلن عن نظام جديد للتنبؤ بالكوارث

أعلن رئيس قطاع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء المصري اللواء علي هريدي، أن التنبؤ بالكوارث ليس أمرا سهلا خاصة بالنسبة للزلازل.

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وأشار اللواء علي هريدي إلى أن الحكومة اجتهدت في وضع نظام وطني للتنبؤ بالكوارث التي تتعرض لها مصر.

وأضاف هريدي أنه تم التنسيق مع وزارة الري وهيئة الأرصاد الجوية لوضع خريطة حول أماكن سقوط الأمطار الغزيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء السيول كما يجري العمل أيضا على وضع إنذار حرائق في المناطق الحيوية وفق طبيعة كل مكان بحيث يرسل الإنذار إشارة لهيئة المطافئ حال الشعور بوجود دخان وهذه الأمور كانت متوفرة بمصر ولكن دون تنسيق وتعاون بين الجهات والأجهزة المعنية .

المصدر: أخبار اليوم