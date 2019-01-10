مصدر أمني ينفي احتلال القاهرة المركز الخامس عالميا من حيث استهلاك الحشيش

نفى مصدر أمني مصري ما ورد في التقرير الذي نشرته وكالة أجنبية عن استهلاك الحشيش على مستوى العالم والذي جاءت فيه القاهرة بالمرتبة الخامسة باستهلاك 32 طنا سنويا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المصرية إن أجهزة وزارة الداخلية تقف للمهربين بالمرصاد، وتقوم بحملات مبكرة على مروجي المواد المخدرة، وذلك بالإضافة إلى تنسيق أجهزة الوزارة مع دول العالم المختلفة لمنع وضبط شحنات المخدرات قبل دخولها البلاد.

وأضاف المصدر أن كل الأرقام التي نشرت في ذلك التقرير عن القاهرة غير صحيحة، وتهدف لإثارة البلبلة، بحسب الصحيفة.

وكانت وكالة "إيه بي سي دي" الألمانية للخدمات الإعلامية أصدرت مؤشر الحشيش Weed" Index 2018" لأكثر المدن المستهلكة للحشيش أو القنب.

وأفادت الوكالة بأن مدينة نيويورك الأمريكية احتلت المركز الأول باستهلاك الحشيش بلغ 77.44 طن، تليها كراتشي الباكستانية بـ41.95 طن، ودلهي الهندية بـ38.26 طن، ولوس أنجلوس الأمريكية بـ36.06 طن.

المصدر: "صحيفة صدى البلد"