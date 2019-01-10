نائب عراقي يحذر من "بيع الفتيات العراقيات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أبدى النائب عن تحالف الفتح العراقي محمد كريم عبدالحسن، استغرابه بعد الكشف عن عصابات متنفذة تعمل على بيع الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالحسن، اليوم الخميس، لشبكة "رووداو" المحلية إنه: "من المؤسف أن نجد في العراق سوق النخاسة الذي لا يقل خطورة عن أفعال داعش وسبيه للنساء وبيعهن".

وأشار إلى أن: "بيع الفتيات العراقيات أمر لا يمكن السكوت عليه"، مؤكدا على أن: "مجلس النواب ستكون له مواقف جادة وحازمة إزاء بيع الفتيات العراقيات".

كما كشف النائب العراقي أن: "عصابات بيع الفتيات العراقيات تعمل وفق أجندة دولية وتسعى لتفكيك المجتمع العراقي بعد أن روجت للطائفية ونشر المخدرات".

وأوضح أن: "تلك العصابات تمكنت من الوصول إلى تحقيق أهدافها في بيع الفتيات العراقيات".

وكان قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد العبدلي، قد كشف في تقرير نشرته صحيفة القضاء، ضمن عددها الشهري الأخير أن: "أكثر جرائم الاتجار بالبشر تتم حاليا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إذ يتم عرض الضحايا عبر هذا الموقع ويبدأ التفاوض هناك".

وأكد على أن: "معظم هذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب الاتجار بالبشر في الكرخ والرصافة، فغالبا ما يتم استدراج المتهمين من أجل الوصول إلى الشخص المعني الذي عرض الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاوض معه حول المبلغ".

المصدر: "رووداو"