قطر ترد على مصر بتصريحات نارية

شن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، هجوما ناريا على مصر قائلا: "النظام الحاكم في مصر فاشل وقمعي".

وجاء هجوم المسؤول القطري ردا على اتهامات وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقطر بالعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا.

سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الاقليمية والمجاوره له https://t.co/RPtN8FXgVj — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 8 января 2019 г.

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وكتب أحمد الرميحي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الاقليمية والمجاورة له".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة: "نحن نرصد كل المحاولات التي تسعى لزعزعة استقرار ليبيا وإيجاد وسائل لاستمرارية هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر".

وأضاف: "هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدوا واستطاعوا أن يوقفوا شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسية تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والميليشيات".

وتابع: "بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية بأن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية".

وتعصف بالخليج منذ يونيو2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب" على الرغم من نفي الأخيرة.

المصدر: وكالات