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شكري: عودة سوريا للجامعة العربية مرهون بقرار من مجلسها

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شكري: عودة سوريا للجامعة العربية مرهون بقرار من مجلسها
RT
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علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على عودة سوريا لجامعة الدول العربية وحضورها القمة الاقتصادية في بيروت، مؤكدا أن هذا الأمر مرهون بقرار من مجلس الجامعة.

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وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي: لست على علم بحضور سوريا القمة الاقتصادية، وهذا أمر مرهون بقرار من مجلس الجامعة، ويوافق عليه القادة.

وتابع: "هناك حاجة لاتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254 لتأهيل العودة للجامعة العربية".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن عودة سوريا للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها.

المصدر: RT

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