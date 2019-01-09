الأمن المصري يلقي القبض على المتهم الرئيسي في زرع القنبلة المنفجرة في خبير المفرقعات

أفادت جريدة "الشروق" المصرية بأن أجهزة الأمن المصري ألقت القبض على المتهم الرئيسي الذي قام بزرع القنبلة المنفجرة في خبير المفرقعات قرب كنيسة العذراء وأبو سيفين بمدينة نصر.

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وأوضحت الجريدة المصرية أنه تم القبض أيضا على 3 آخرين بينهم شقيقان يشتبه بتورطهما أيضا في انفجار مساء السبت الماضي، وقع بالقرب من كنيسة أبوسيفين بمدينة نصر، وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة شرطيين اثنين.

وأوضح المصدر أن الرصد الذي سجلته كاميرات المراقبة بالمنطقة سهّل عمل فريق البحث المشكل للتحقيق في القضية وملاحقة المتورطين، واستجواب كل من يشتبه به في الواقعة وضبط الـ4 أشخاص.

وكان الرائد مصطفى عبيد خبير المفرقعات قد قتل، وأصيب مدير إدارة مفرقعات القاهرة اللواء نصار منصور، وأمين شرطة آخر، أثناء التعامل مع 3 عبوات ناسفة تم العثور عليها أعلى مسجد عزبة الهجّانة، كانت معدة لتفجيرها في الكنيسة بالتزامن واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

المصدر: الشروق