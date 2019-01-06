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لحظة زرع الإرهابي عبواته الناسفة في محيط كنيسة السيدة العذراء في القاهرة

أخبار العالم العربي

لحظة زرع الإرهابي عبواته الناسفة في محيط كنيسة السيدة العذراء في القاهرة
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نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو يظهر لحظة دخول إرهابي إلى مبنى في محيط كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر في القاهرة، لوضع عدد من العبوات الناسفة وتفجير الكنيسة.

وصرح مصدر أمني بأن الرائد مصطفى عبيد الأزهري من قوة إدارة المفرقعات في مديرية أمن القاهرة، لقي حتفه مساء السبت أثناء محاولة تفكيك عبوة داخل حقيبة مفخخة تركت على سطح عقار في عزبة الهجانة في محيط الكنيسة.

وكانت قوات الأمن قد عززت من وجودها أمام الكنائس والأديرة قبل الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد.

المصدر: وكالات 

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