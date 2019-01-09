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بومبيو يعدل مسار جولته الشرق أوسطية ويصل إلى العراق

أخبار العالم العربي

بومبيو يعدل مسار جولته الشرق أوسطية ويصل إلى العراق
Andrew CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP
مايك بومبيو
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وصل صباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة سرية لم يعلن عنها سابقا.

وقال مراسل RT إن "بومبيو وصل إلى العاصمة العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد ومحيط المنطقة الخضراء"، مبينا أنه "سيلتقي رئيسي البرلمان والحكومة وعددا من المسؤولين".

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
بومبيو يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل الخليج

ولم تكن زيارة بومبيو إلى العراق على جدول زياته التي يقوم بها في الشرق الأوسط، حيث أنه لم يُعلن عن الزيارة سابقا أو جدول أعمالها أو حتى مدتها.

وتشمل جولة بومبيو في الشرق الأوسط دول الخليج (قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت) بالإضافة إلى مصر والأردن.

المصدر: RT

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