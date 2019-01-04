بومبيو يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، سيزور الرياض ضمن جولة خليجية بين 8 و15 من يناير الجاري، للوقوف على مستجدات التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأوضح البيان أن جولة بومبيو في الشرق الأوسط ستشمل دول الخليج (قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت) ومصر والأردن.

ومن المقرر أن يبدأ بومبيو جولته بزيارة الأردن، حيث سيلتقي "المسؤولين الأردنيين لبحث التعاون الثنائي وسبل توسيع الشراكة والاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الوضع في المنطقة، بما في ذلك سوريا ومستقبل العلاقات التجارية بين الأردن والعراق"، بحسب البيان.

وبعد الأردن سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة لبحث "القضايا الإقليمية الحيوية، وبينها ملف إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد".

وأشاف البيان إلى أن بومبيو سيلقي خطابا من القاهرة حول "التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

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وستكون المنامة، عاصمة البحرين، المحطة الثالثة في الجولة، حيث سيبحث التعاون الأمريكي-البحريني ومحاربة الإرهاب "والعمل المشترك ضمن التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي لمواجهة النشاط الخطير الذي يقوم به النظام الإيراني".

وبعد ذلك سيصل بوميبو إلى أبو ظبي للقاء المسؤولين الإماراتيين لبحث شؤون المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

ويعتزم بومبيو مناقشة "ضرورة التزام جميع أطراف الأزمة اليمنية) باتفاق السويد، لا سيما وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة، دعما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن".

وفي الدوحة، سيرأس بومبيو الوفد الأمريكي في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثاني، الذي يبحث مجموعة واسعة من المسائل.

كما سيلتقي بومبيو مسؤولين قطريين لمناقشة القضايا الإقليمية، ومنها الوضع في أفغانستان و"أهمية أن يكون مجلس التعاون الخليجي موحدا في مواجهة النظام الإيراني المزعزع للاستقرار"، فضلا عن المسائل المتعلقة بضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة.

ويشمل جدول زيارة بومبيو للرياض بحث المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للمنطقة، وبينها اليمن وإيران وسوريا، إضافة إلى سبل مواصلة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين أطراف الأزمة اليمنية لإنهاء الصراع وتحقيق "مستقبل أكثر إشراقا لليمن". وسيطلب الوزير بومبيو من الجانب السعودي "معلومات جديدة تتعلق بسير التحقيق في وفاة الصحفي جمال خاشقجي".

ومن الرياض سيتوجه بومبيو إلى عمان، وسيبحث هناك سبل تعزيز السلام في المنطقة، بما في ذلك في اليمن، وبناء شراكة قوية بين الولايات المتحدة وعمان، فضلا عن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي وأهمية دفع دول مجلس التعاون الخليجي عجلة السلام والازدهار والأمن في المنطقة.

وفي ختام جولته سيزور وزير الخارجية الأمريكي الكويت، حيث سيترأس الوفد الأمريكي في الحوار الأمريكي-الكويتي الاستراتيجي الثالث، الذي سيركز على سبل التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن المعلوماتي وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

كما سيلتقي بومبيو قادة الكويت لمناقشة القضايا الإقليمية الهامة، بما في ذلك "حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد الصف ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لإنهاء النزاع في البلد".

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية