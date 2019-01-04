الأمم المتحدة: محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل خاشقجي "منقوصة"

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية في السعودية للمتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا هذه المحاكمة "منقوصة" على كل حال.

ودعت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب الأممي إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية"، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على الأحكام التي تتضمن عقوبة الإعدام.

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وطالبت النيابة السعودية أمس الخميس بإعدام خمسة متهمين من أحد عشر، بدأت جلسات محاكمتهم في الرياض بقضية مقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل شهرين.

المصدر: "رويترز"