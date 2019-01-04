 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية: ستواصل تركيا مراعاة حماية حقوق الأكراد السوريين

الأمم المتحدة: محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل خاشقجي "منقوصة"

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل خاشقجي
Reuters Murad Sezer
أبواب القنصلية السعودية في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la40

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية في السعودية للمتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا هذه المحاكمة "منقوصة" على كل حال.

ودعت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب الأممي إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية"، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على الأحكام التي تتضمن عقوبة الإعدام.

إقرأ المزيد
مطالب بإعدام 5 متهمين بقتل خاشقجي
مطالب بإعدام 5 متهمين بقتل خاشقجي

وطالبت النيابة السعودية أمس الخميس بإعدام خمسة متهمين من أحد عشر، بدأت جلسات محاكمتهم في الرياض بقضية مقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل شهرين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة إلقاء القبض على المتحدث باسم حركة "السترات صفراء"