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مسؤول أمريكي رفيع: بولتون أبلغ الأتراك بأن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا

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مسؤول أمريكي رفيع: بولتون أبلغ الأتراك بأن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا
Reuters
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون
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أكد مسؤول أمريكي رفيع أن مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الأتراك بأن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا.

كما نقل المسؤول نفسه عن بولتون قوله إن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف لن تنسحب منها في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الجانب التركي أكد لبولتون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يطلق عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا طالما القوات الأمريكية متواجدة هناك.

وتأتي هذه التصريحات من واشنطن عقب عقد بولتون اليوم الثلاثاء مباحثات في أنقرة مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن حول سوريا.

المصدر: رويترز

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