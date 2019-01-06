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ترامب: لم أقل إن سحب قواتنا من سوريا سيتم بسرعة

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ترامب: لم أقل إن سحب قواتنا من سوريا سيتم بسرعة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يصرح أبدا بأن عملية سحب قوات بلاده من سوريا ستكون بوتيرة سريعة، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال ترامب للصحفيين اليوم الأحد: "سوف نسحب قواتنا.. لم أقل أبدا إن ذلك سيحدث على وجه السرعة"، مضيفا أن الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد "لعب دورا هائلا".

ويأتي تصريح ترامب بالتزامن مع تصريح آخر أدلى به مستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون في وقت سابق من اليوم، حين قال إن الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرن ويعتمد على القضاء التام على تنظيم "داعش" على أراضي سوريا، وضمان تركيا أمن الأكراد في شمال البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في ديسمبر الماضي، الانتصار على "داعش" في سوريا وبدء سحب قوات بلاده من هناك. 

وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن ترامب وافق على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا إلى 4 أشهر.

وتسببت الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مسألة سحب القوات باستقالة وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس والمبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكغورك.

المصدر: وكالات

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