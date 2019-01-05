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لبنان ينأى بنفسه عن دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية

أخبار العالم العربي

لبنان ينأى بنفسه عن دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية
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أعلن لبنان أنه "ليس صاحب القرار" في دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية العربية المرتقبة في  يناير الجاري ببيروت، "لكن بإمكانه المبادرة والعمل من أجل حضورها".

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وغرد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عبر حسابه في "تويتر"، أن لبنان ليس من يدعو بل يتقيد بقرار الجامعة العربية، لكنه يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال وزير الخارجية باسيل في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، في مقره بالديمان شمال شرق العاصمة بيروت الجمعة، "رأينا كفريق سياسي وخارجية لبنانية معروف، ونحن لم نقطع علاقاتنا بسوريا، ومصلحة لبنان بأن تكون (سوريا) في الجامعة العربية".

وأشار إلى أن لبنان، "كان قد رفض تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية، ومصلحة لبنان تكون بوجود سوريا في الجامعة العربية"، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

ومن المقرر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من الشهر الجاري، القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية.

وكانت الجامعة العربية قد أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر عام 2011، نتيجة ضغوط مارستها دول عربية، لا سيما دول الخليج، على خلفية الموقف من الصراع الدائر فيها، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

المصدر: وكالات 

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