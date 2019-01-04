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مقتل امرأة وطفل روسيين في قصف التحالف الدولي على دير الزور السورية

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مقتل امرأة وطفل روسيين في قصف التحالف الدولي على دير الزور السورية
Reuters
طائرات التحالف الدولي - أرشيف
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أكدت هيدا ساراتوفا عضو مجلس حقوق الإنسان التابع للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مقتل امرأة وطفل يحملان الجنسية الروسية في قصف للتحالف الدولي على محافظة دير الزور السورية.

وقالت هيدا ساراتوفا، التي تعمل ضمن فريق معني بعودة النساء والأطفال الروس من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، إن "المرأة من سكان منطقة نادتيريتشي في جمهورية الشيشان، وتدعى خافا آخيادوفا (35 عاما)، وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات قتلا في قصف التحالف الدولي على دير الزور السورية".

وأضافت، "قتل في القصف نساء وأطفال.. لا نستطيع ذكر معلومات عنهم جميعا، خافا آخيادوفا قتلت اليوم.. بقي هناك 5 فتيات، هناك بقي فقط الأيتام".

وأشارت المسؤولة الشيشانية، إلى أن الطفل الذي قتل هو حفيد لامرأة من جمهورية داغستان.

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من جهتها، قالت زالينا تاتايوفا مساعدة هيدا ساراتوفا، إن "الوضع هناك متوتر للغاية، لم يسمحوا لنا بفتح ممر إنساني، والحصيلة أن من يعاني هم النساء والأطفال الذين يتخذهم المسلحون كدروع بشرية.. الجميع يسأل من أجل فتح ممر إنساني للنساء والأطفال".

وأكدت، أن المدافعين عن حقوق الإنسان سيواصلون كفاحهم من أجل فتح ممر إنساني لإنقاذ المدنيين الأبرياء.

المصدر: تاس

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