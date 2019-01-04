"سانا": مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال بقصف لـ"التحالف الدولي" على دير الزور

أفادت وكالة "سانا" السورية، بمقتل 10 مدنيين بينهم 4 أطفال نتيجة قصف طيران "التحالف الدولي" منزلا في قرية الكشكية بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأشارت الوكالة، إلى أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وبذريعة محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق، دمرت منزلا في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب بمقتل 10 مدنيين بينهم 4 أطفال".

والأربعاء الماضي، قتل 11 شخصا من عائلة واحدة في بلدة الشعفة في الريف الشرقي لدير الزور جراء قصف "التحالف" على مواقع قال إنها لـ"داعش".

وذكرت مصادر محلية، أن غارات التحالف ألحقت دمارا كبيرا بعدد من المنازل، وشردت العديد من العائلات التي فرت من منازلها، واصفة القصف بـ"العشوائي".

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وطالبت دمشق مرارا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر التحالف الدولي بحق السوريين، ووضع آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر، التي أودت بحياة آلاف السوريين منذ تشكيل تحالف واشنطن "الدولي".

المصدر: "سانا"