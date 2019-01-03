 
مباشر

بومبيو: القوات الأمريكية بدأت فعليا الانسحاب من سوريا

أخبار العالم العربي

بومبيو: القوات الأمريكية بدأت فعليا الانسحاب من سوريا
AFP Saul Loeb
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la24

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن القوات العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل مغادرة الأراضي السورية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال بومبيو: "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لا يتصرف بغموض فيما يتعلق بسوريا. قواتنا تغادر (هذه الجمهورية العربية)".

وقد أعلن البنتاغون في نهاية العام المنصرم، أن العسكريين الأمريكيين المخطط لخروجهم من سوريا، لا زالوا يواصلون عملياتهم ضد فلول تنظيم "داعش" هناك.

إقرأ المزيد
عربة مصفحة أمريكية في منطقة مدينة منبج السورية
البنتاغون: العسكريون الأمريكيون ما يزالون في سوريا يحاربون فلول داعش

ورفضت المتحدثة باسم البنتاغون التعليق على صحة تقارير إعلامية عن مغادرة الدفعة الأولى من القوات الأمريكية لأراضي سوريا يوم 28 ديسمبر، قائلة: "لا نية لدينا للحديث عن تفاصيل العمليات".

وفي 19 ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي، قراره البدء في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بأن الولايات المتحدة "هزمت" "داعش" في هذا البلد، وأن محاربة الإرهاب كانت هي الهدف الوحيد من وجود قوات بلاده هناك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغريدات ترامب على "الشباشب".. فكرة إعلانية تلقى رواجا في 47 ولاية أمريكية