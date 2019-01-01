السيسي يستعد لافتتاح أكبر مسجد وكاتدرائية في مصر خلال أيام

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" خلال أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسلم رسالة خطية من الرئيس المصري تتضمن دعوته للحضور والمشاركة في حفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" الذي سيقام خلال شهر يناير الجاري.

ويعد مسجد الفتاح العليم من أكبر المساجد في العالم، وشيد على مساحة 59 فدانا (122 ألفا و400 متر مربع) ويقع على الطريق الدائري الأوسط الجديد وسيكون المسجد الرئيسي للدولة، وتبنيه شركة "المقاولون العرب" لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما الكاتدرائية فتعد الأكبر في الشرق الأوسط والعالم العربي بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أضخم مشروع على أرض العاصمة، بجوار أضخم مسجد في مصر، وتبنى بمساهمة المصريين "مسلمين ومسيحيين".

المصدر: فيتو + صدى البلد