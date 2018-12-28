شاهد.. رفع أول أذان من مسجد "الفتاح العليم" الأكبر في مصر

شهد مسجد "الفتاح العليم" الجديد، والأكبر في مصر رفع أول أذان في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر أن يكون المسجد مركزا للاحتفالات الدينية الرسمية.

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ونشرت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لرفع أول أذان.

وسيتم الانتهاء من تنفيذ مسجد "الفتاح العليم"، نهاية شهر رمضان المقبل، وستقام أول صلاة في المسجد في عيد الفطر 2019، أما الكاتدرائية فهي الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تصل لـ15 فدانا، بما يقرب من 63 ألف متر مربع وسيتم افتتاحها بشكل رسمي في يناير 2019.

المصدر: RT