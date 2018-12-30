الأردن يعلق على دوس الوزيرة غنيمات على العلم الإسرائيلي: نتعامل مع الوضع ونحترم معاهدة السلام

أعلن الأردن أنه أبلغ إسرائيل باحترامه لمعاهدة السلام بين الطرفين عقب توتر دبلوماسي ناجم عن وطأ وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، للعلم الإسرائيلي أثناء حضورها لاجتماع رسمي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن السفارة الإسرائيلية في عمان اتصلت بالوزارة وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، فوق العلم الإسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس لحضور اجتماع رسمي.

وأضافت أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت اليوم أيضا لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع".

وأوضح القطارنة أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ أن المبنى خاص، وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي"، وأكد في هذا السياق "احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل".

وأشار إلى أن "الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية ووفقا للأصول المرعية في مثل هذه الحالات".

ويأتي ذلك بعد أن استدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم، السفير الأردني لدى تل أبيب وقدمت احتجاجا شديد اللهجة إليه بعد دوس غنيمات علم إسرائيل داخل مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث عقد اجتماع للحكومة الأردنية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية + وكالات