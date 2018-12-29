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تل أبيب تحتج بعد دوس وزيرة أردنية على العلم الإسرائيلي

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تل أبيب تحتج بعد دوس وزيرة أردنية على العلم الإسرائيلي
Reuters AMMAR AWAD
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجا "شديد اللهجة" للأردن بعد دوس وزيرة أردنية على علم إسرائيل.

وفي تفاصيل ما حدث، ذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الإعلام الأردنية، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات داست على علم إسرائيل بمجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم اجتماع للحكومة الأردنية.

وقامت إسرائيل باستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب لتقديم توضيحات يوم الأحد.

ونشر الإعلامي في هيئة البث الإسرائيلي شمعون آران في حسابه على "تويتر" صورة لجمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي.

ويشار إلى أن علم إسرائيل مرسوم عند مدخل مقر مجمع النقابات في عمان، لكي يدوس كل من يدخل المبنى عليه.

وامتنع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن دخول المبنى عبر المدخل الرئيسي كي لا يدوس على العلم، ودخل عبر مدخل جانبي.

المصدر: RT، وسائل إعلام إسرائيلية

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