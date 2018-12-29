المغرب.. الزفزافي يدعو من زنزانته لمسيرة تضامن مع المرأة

دعا قائد ما يسمى بـ"حراك الريف" ناصر الزفزافي من داخل زنزانته بسجن عكاشة في المغرب، إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة الريفية، مشيدا بالدور الذي لعبته النساء إبان الحراك.

وانتقد الزفزافي الاضطهاد الذي قال إن النساء تعاني منه، رافعا شعار "المرأة الريفية خط أحمر".

ونشر موقع "هسبريس" المغربي يوم السبت رسالة شفوية بعث بها ناصر مع والده من داخل السجن، قال فيها: "نظرا لما تعرضت له المرأة الريفية في بداية الحراك الشعبي من هجوم كان يتزعمه شيوخ البلاط وأئمة الجهل والعار، مرورا بقمعها من طرف السلطات الأمنية والتنكيل بها، بالإضافة إلى التضييق عليها واعتقالها، ها هي اليوم تتعرض للتشهير والقذف في شرفها من طرف بعض من يعتبرون إخوانها في الانتماء إلى الريف الذين لا يملون ولا يكلون من تسفيهها".

ودعا الزفزافي في رسالته جميع المناضلين والمناضلات إلى المشاركة في هذه المسيرة يوم 16 فبراير المقبل بمدينة بروكسل البلجيكية

وطلب من المشاركين والمشاركات حمل بالونات مكتوب عليها بكل لغات العالم مطالب من الملف الحقوقي.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي