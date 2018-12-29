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مصدر لـ"سبوتنيك": الرئيس الموريتاني يزور سوريا في 10 يناير المقبل

أخبار العالم العربي

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الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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سيقوم الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بزيارة إلى سوريا في العاشر من يناير المقبل​​​، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية عن مصدر مطلع في نواكشوط، اليوم السبت

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وقال المصدر: "كان هناك توجه بأن يكون ولد عبد العزيز أول رئيس عربي يزور سوريا قبل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لها، لكن جرى إرجاء الزيارة إلى ما بعد انتهاء عطلة يقضيها الرئيس في صحراء تيرس شمالي موريتانيا".

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد زار دمشق والتقى نظيره السوري، بشار الأسد، يوم 16 ديسمبر.

وجاءت زيارة البشير بعد أن دعا البرلمان العربي جامعة الدول العربية، إلى العودة للعمل المشترك مع سوريا. مشيرا إلى أن المنظمة "يمكنها التحرك لإعادة تمثيل سوريا في مؤسساتها بعد تعليق أنشطتها قبل 7 سنوات".

وبعد استضافة البشير، لم تستبعد دمشق الرسمية إمكانية زيارات رؤساء عرب آخرين إلى سوريا.

يذكر أن موريتانيا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا واستمر نشاط سفارتها لدى دمشق في سنوات الأزمة السورية.

المصدر: سبوتنيك

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