 
مباشر

نائبة عراقية لـRT: لم يتحقق أي شيء من مطالب متظاهري البصرة

أخبار العالم العربي

نائبة عراقية لـRT: لم يتحقق أي شيء من مطالب متظاهري البصرة
Reuters ESSAM AL-SUDANI
احتجاجات جماهيرية في البصرة، 21 ديسمبر 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9fi

قالت النائبة عن محافظة البصرة، ثورة الحلفي، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية لم تحقق حتى الآن أي من مطالب متظاهري المحافظة المحتجين على تدهور أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت في حديثها لـRT أن "سكان المحافظة ما زالوا يعانون من نقص الخدمات وسوئها، وفي ذات الوقت لم تحقق الحكومة أي من مطالبهم، لذلك هم يستمرون في التظاهر والمطالبة بحقوقهم".

وأضافت: "على الحكومة الإسراع بتنفيذ مطالبهم وعدم تسويفها، فالصيف المقبل هو الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة، لذا عليها الإسراع بتقديم الخدمات حتى لا نعطي ضحايا أكثر بسبب التسمم أو سوء الخدمات الصحية".

يذكر أن محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط تشهد منذ يوليو الماضي موجة تظاهرات كبيرة قتل خلالها أكثر من 20 متظاهرا واعتقل وأصيب المئات، وجرى إحراق القنصلية الإيرانية هناك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

آخرها وقع أمس.. هذه أبرز الهجمات الإرهابية في مصر خلال 2018