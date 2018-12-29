 
مباشر
عاجل
اليمن.. قوات خفر السواحل تتسلم ميناء الحديدة بعد انسحاب الحوثيون منه

تشاووش أوغلو: نجحنا مع روسيا في تحقيق تقدم في التسوية السياسية للأزمة السورية

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: نجحنا مع روسيا في تحقيق تقدم في التسوية السياسية للأزمة السورية
Reuters Denis Balibouse
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9eh

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وروسيا نجحتا، بفضل التعاون فيما بينهما، في التوصل إلى تقدم في العملية السياسية بسوريا وفي مجالات عديدة أخرى.

وقال تشاووش أوغلو خلال لقاء وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في صيغة 2+2: "بالنسبة للمسألة السورية، نحن ندعم بعضنا البعض جيدا​​​. وبفضل ذلك، هناك تقدم جيد جدا في العملية السياسية وفي مجالات أخرى".

وأضاف أن الوفد التركي في موسكو يعتزم "تقييم العمل المنجز حتى الوقت الراهن، والنظر فيما تم التوصل إليه وتبادل الآراء".

وأوضح تشاووش أوغلو أن الوفد التركي "موجود هنا (في موسكو) بتفويض من رئيسنا، الذي يولي أهمية كبيرة لهذه المسائل"، مضيفا: "نحن مستعدون لإجراء مباحثات بكل شفافية".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السترات الصفراء في شوارع باريس لليوم السابع على التوالي