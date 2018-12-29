تشاووش أوغلو: نجحنا مع روسيا في تحقيق تقدم في التسوية السياسية للأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وروسيا نجحتا، بفضل التعاون فيما بينهما، في التوصل إلى تقدم في العملية السياسية بسوريا وفي مجالات عديدة أخرى.

وقال تشاووش أوغلو خلال لقاء وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في صيغة 2+2: "بالنسبة للمسألة السورية، نحن ندعم بعضنا البعض جيدا​​​. وبفضل ذلك، هناك تقدم جيد جدا في العملية السياسية وفي مجالات أخرى".

وأضاف أن الوفد التركي في موسكو يعتزم "تقييم العمل المنجز حتى الوقت الراهن، والنظر فيما تم التوصل إليه وتبادل الآراء".

وأوضح تشاووش أوغلو أن الوفد التركي "موجود هنا (في موسكو) بتفويض من رئيسنا، الذي يولي أهمية كبيرة لهذه المسائل"، مضيفا: "نحن مستعدون لإجراء مباحثات بكل شفافية".

المصدر: سبوتنيك