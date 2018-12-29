وفاة معلق رياضي عربي شهير بحادث مروع

توفي المعلق الرياضي المصري الشهير، محمد السباعي، جراء حادث سير مروع.

وأعلنت الصفحة الخاصة بالإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، عن وفاته قائلة: "بقلوب خاشعة أدماها الحزن والألم تلقينا خبر وفاة نجم التعليق العربي كروان العرب كابتن محمد السباعي إثر حادث أليم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نشر العديد من أصدقاء السباعي عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، تدوينات تؤكد وفاته.

وكتب نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، في تغريدة له على "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. حزنت جدا لسماع خبر الأستاذ القدير محمد السباعي..الله يرحمه كان رجلا محترما علاقته طيبة بالجميع، وكان معلقا مميزا جدا.. الله يرحمه ويغفر له".

لا حول ولا قوة الا بالله..حزنت جدا لسماع خبر الأستاذ القدير محمد السباعي..الله يرحمه كان رجل محترم علاقته طيبه بالجميع وكان معلق مميز حدا..الله يرحمه ويغفر له.. — Mido (@midoahm) 29 décembre 2018

ومحمد السباعي اسم بزغ في سماء التعليق الرياضي على مباريات الدوري، بدأ في القناة السادسة عام 1995، ثم انضم للشباب والرياضة عام 2000، كما تعاقدت معه فضائية dmc sports، حيث قدم برنامج "CAN 2017" مع النجم محمد بركات.

المصدر: وكالات