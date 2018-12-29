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قادة أمريكيون يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد بالاحتفاظ بأسلحتهم الأمريكية

أخبار العالم العربي

قادة أمريكيون يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد بالاحتفاظ بأسلحتهم الأمريكية
AFP DELIL SOULEIMAN
أرشيف - سوريا
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قال 4 مسؤولين أمريكيين إن قادة يخططون لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد الذين يحاربون "داعش"، بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة.

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ويأتي ذلك في خطوة من المرجح أن تثير غضب تركيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي -الناتو.

وقال 3 من هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا، شريطة عدم نشر أسمائهم، إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة للجيش الأمريكي. ولم تعرف التوصية التي سيرفعها البنتاغون في نهاية الأمر للبيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، الأربعاء الماضي، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، من دون أن يحدد جدولا زمنيا لهذه الخطوة المفاجئة.

وامتنع المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، منذ الخميس الماضي عن الإجابة بوضوح عن السؤال حول مصير الأسلحة الأمريكية، التي زودت بها واشنطن أكراد سوريا، بعد الانسحاب الأمريكي من هناك.

وقال روبرتسون في رده المكتوب إنه "لا يستطيع تقديم تفاصيل عن العمليات الجارية في إطار سياسة البنتاغون"، مضيفا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على "سحب القوات الأمريكية من سوريا بأمان".

المصدر: رويترز

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