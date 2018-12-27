السيسي يتوجه لشريان الحياة الجديد وأكبر مشروع في تاريخ الإنسانية (صور)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية، فجر الخميس، لعدد من المشروعات القومية الكبرى.

RT

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وتضمنت الجولة المرحلة الثانية من محور روض الفرج، فضلا عن المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرام، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية من القائمين على التنفيذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن المحور يعد إجمالا أحد أضخم المشروعات على الخريطة التنموية للدولة، ويتم إنشاؤه وفقا لأعلى المواصفات العالمية، ويمثل شريان حياة جديدا في مصر بطول حوالي 600 كم من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة، حتى البحر المتوسط بمدينة الضبعة.

RT

وأكد راضي أن الرئيس تفقد كذلك مشروع المتحف المصري الكبير، والذي يبلغ معدل العمالة اليومية به حوالي 8 آلاف فرد، ووصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، تشمل إنشاء أكبر متحف في تاريخ الحضارة الإنسانية.

ولفت إلى أن الرئيس تفقد كذلك مشروع تطوير هضبة الأهرام، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات لزوار أهرامات الجيزة، وتطوير منظومة الإضاءة والتأمين الإلكتروني.

RT

المصدر: RT