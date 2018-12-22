السيسي يعد المصريين بتناول طعام "أورغانيك" من إنتاج الجيش

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطني بلاده اليوم السبت بتمكينهم من تناول طعام "أورغانيك" (صحي) من إنتاج الجيش وهو الطعام الذي قال إنه يقتصر على الأغنياء حاليا.

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وأطلق السيسي هذا الوعد خلال افتتاح محطة للصوب "بيوت زراعية" أنشأتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة للجيش في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي القاهرة، وهي جزء من المرحلة الأولى لمشروع قومي يستهدف إنشاء 100 ألف فدان من البيوت الزراعية في عدة مناطق.

وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح المحطة التي تضم 600 بيت زراعي على مساحة 2500 فدان: "إحنا كنا دايما يقولك في السوبر ماركت الكبير.. دا أورغانيك، يعنى الناس تاكل أورغانيك والمصريين مياكلوش أورغانيك ولا إيه؟ يعني الي معاه فلوس ياكل أورغانيك.. والمصريين الباقي مياكلوش"؟

وأضاف: "لا، إن شاء الله كله هيبقى كده، بس أنتم إجروا معانا ونجري مع بعض عشان اللي تحقق النهاردة بكل تواضع أمر يسعد ويشرف".

ومحطة العاشر من رمضان التي تضم أيضا محطة فرز وتعبئة وتغليف وثلاجات للحفظ والتبريد جزء من المرحلة الأولى للمشروع القومي والتي تشمل 7100 بيت زراعي على مساحة 34 ألف فدان في خمس مناطق، وكان السيسي أعلن تدشين المشروع قبل 10 أشهر.

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وقال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو الجهاز الذي تتبعه العديد من شركات الجيش ومن بينها الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن مصر ستصبح ثاني أكبر دولة في العالم في مجال زراعة الصوب بعد اكتمال إقامة المئة ألف فدان. ولم يذكر أمين القيمة الإجمالية للمشروع ولم يحدد موعدا لاكتماله.

وصرح أمين بأن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاجية وجودة الخضروات والفواكه وخفض أسعارها وترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

كما تعهد السيسي بمزيد من المشروعات الزراعية، وقال إن بلاده بدأت في إنشاء مزرعة لإنتاج "أفخر أنواع" التمور على مساحة 40 ألف فدان وتضم 2.5 مليون نخلة، داعيا المزارعين إلى إقامة بيوت زراعية على غرار التي يقيمها الجيش لتحقيق المكاسب بدلا من تبوير الأراضي والبناء عليها.

المصدر: RT