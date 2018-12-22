بالفيديو.. السيسي منفعل وغاضب من التقصير في مشروع البيوت الزراعية

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأخر تنفيذ 1000 بيت زراعي، وقال موجها حديثه إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "إنت متأخر 10 شهور".

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وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من الصوب الزراعية بمحافظة الشرقية: "نحاول تشغيل شركاتنا الوطنية كلها في المشروع، لكن محتاجين أن تكون تلك الشركات متيقنة أنها تشارك في حاجة كبيرة".

وتابع: "لازم الشركات الوطنية التي نطلب منها أن تساهم معنا بالعمل وتنهيه طبقا للتوقيت المخطط والمتفق عليه".

وأضاف: "هل نأتي بكل حاجتنا من الخارج أو الأولى تشغيل شركاتنا الوطنية؟".

وأكد اللواء محمد عبد الحي أن الانتهاء من المشروع سيكون بعد شهر واحد، فيما سيتم استكمال المشروع برمته بعد شهرين.

ودشن السيسي اليوم، 7100 بيت بلاستيكي ضمن المشاريع القومية، التي تشارك فيها عدد من الجهات لتحسين المواسم الزراعية والإنتاج في غير موسمه.

وتنتشر هذه الصوب على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

المصدر: وكالات + يوتيوب