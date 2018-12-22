السيسي يعد المصريين بأكبر مزرعة لأفخر التمور في العالم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان يوم السبت، إنه جار إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم.

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وأفاد الرئيس المصري بأن مزرعة التمور ستضم 2.5 مليون نخلة لأفخر أنواع التمور.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن مشروع التنمية يرتكز على محورين، الـ100 ألف صوبة واستصلاح المليون، ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن افتتاح هذا العدد من الصوب الزراعية رقم غير مسبوق على مستوى العالم.

وأوضح أن مشروع الـ100 ألف صوبة سيوفر إنتاج محاصيل زراعية في غير مواسمها، وهو ما يؤدي إلى التصدير بجودة عالية جدا، وسد الفجوة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب وفئات عمرية أكبر.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن مشروع الصوب الزراعية سيوفر 40% من المياه، وينتج نفس الكم من الإنتاج، وهو ما يصب في استراتيجية الدولة لترشيد المياه.

المصدر: اليوم السابع