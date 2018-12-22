 
مباشر

السيسي يعد المصريين بأكبر مزرعة لأفخر التمور في العالم

أخبار العالم العربي

السيسي يعد المصريين بأكبر مزرعة لأفخر التمور في العالم
Reuters / Giuseppe CACACE
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l88c

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان يوم السبت، إنه جار إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم.

إقرأ المزيد
السيسي ونتنياهو
بعد إعلان نتنياهو.. خبير اقتصادي لـRT: مصر ليست في خطر

وأفاد الرئيس المصري بأن مزرعة التمور ستضم 2.5 مليون نخلة لأفخر أنواع التمور.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن مشروع التنمية يرتكز على محورين، الـ100 ألف صوبة واستصلاح المليون، ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن افتتاح هذا العدد من الصوب الزراعية رقم غير مسبوق على مستوى العالم.

وأوضح أن مشروع الـ100 ألف صوبة سيوفر إنتاج محاصيل زراعية في غير مواسمها، وهو ما يؤدي إلى التصدير بجودة عالية جدا، وسد الفجوة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب وفئات عمرية أكبر.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن مشروع الصوب الزراعية سيوفر 40% من المياه، وينتج نفس الكم من الإنتاج، وهو ما يصب في استراتيجية الدولة لترشيد المياه.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الكلب المسعور" يغادر إدارة ترامب.. ماذا قال "المصدومون" من القرار؟