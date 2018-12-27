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مسؤول أمني إسرائيلي يعترف بشن غارات على أهداف في سوريا

أخبار العالم العربي

مسؤول أمني إسرائيلي يعترف بشن غارات على أهداف في سوريا
Reuters Amir Cohen
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أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على عدد من الأهداف داخل الأراضي السورية، مساء الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة "أسيوشيتد برس" عن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت مخزنا إيرانيا للأسلحة وأهدافا أخرى لوجيستية لنقل السلاح إلى "حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى تدمير منظومة دفاع جوي بالقرب من دمشق.

ولم يصدر بعد أي تصريح إسرائيلي رسمي يعترف بشن هذه الغارات على أهداف في ضواحي دمشق.

هذا وقد أعلن الجيش السوري مساء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية، وتمكنت من إسقاط معظمها قبل الوصول إلى أهدافها في ريف دمشق.

من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل بتكرار الأسلوب القديم في تنفيذ غاراتها الأخيرة على سوريا تحت غطاء الطيران المدني.

المصدر: وكالات

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