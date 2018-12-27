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بعد زيارة ترامب المفاجئة للعراق.. بومبيو سيتوجه لبغداد الشهر المقبل للقاء عبد المهدي

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بعد زيارة ترامب المفاجئة للعراق.. بومبيو سيتوجه لبغداد الشهر المقبل للقاء عبد المهدي
Reuters JOSHUA ROBERTS
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أفادت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد في 11 يناير القادم.

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وقال الصحفيون بعد حديثهم مع ساندرس في ألمانيا التي وصل إليها الرئيس دونالد ترامب لزيارة العسكريين الأمريكيين هناك: "دعا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض ووافق الأخير على ذلك.

وذكرت ساندرس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء العراقي في بغداد في 11 يناير القادم.

المصدر: نوفوستي

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