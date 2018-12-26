البيت الأبيض يكشف سبب عدم لقاء ترامب برئيس الحكومة العراقية

كشف البيت الأبيض عن سبب عدم عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارة ترامب للعراق.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب لم يلتق رئيس الوزراء العراقي لأن إبلاغ الجانب العراقي بالزيارة جاء قبل فترة قصيرة جدا، ولأنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات لضمان أمن الرئيس الأمريكي أثناء الزيارة، حسبما نقل مراسل قناة "سي بي أس" في البيت الأبيض.

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وأشارت ساندرز إلى أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي ودعاه لزيارة واشنطن. وأضافت أن عبد المهدي قبل هذه الدعوة.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة زوجته ميلانيا، العراق ليلة عيد الميلاد، حيث التقى العسكريين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية.

المصدر: سي بي أس