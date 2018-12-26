مصدر عسكري لـ RT: هجوم لفصائل مسلحة على شمال اللاذقية والجيش السوري يتصدى

كشف مصدر عسكري لـ RT اليوم بأن الجيش السوري تصدى لهجوم شنته فصائل مسلحة على ريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع في محور قلعة شلف في ريف اللاذقية الشمالي.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "سانا" بأن وحدة من الجيش متمركزة في ريف حماة الشمالي وجهت رمايات مركزة بالرشاشات باتجاه مواقع تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بها في المنطقة ردا على خرقها لاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.

وكبد الجيش السوري الثلاثاء مسلحي "الحزب التركستاني" خسائر في الأفراد والعتاد ودمر مرابض وأسلحة تابعة لهم في ريف حماة الشمالي.

المصدر: RT + سانا